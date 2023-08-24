１３６円高の３万２１４６円３３銭 ２４日午前の平均株価
2023年08月24日11時43分
２４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２１４６円３３銭と前日終値比１３６円０７銭高で終わった。出来高は概算で５億３８００万株。
１３６円高の３万２１４６円３３銭 ２４日午前の平均株価
2023年08月24日11時43分
２４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２１４６円３３銭と前日終値比１３６円０７銭高で終わった。出来高は概算で５億３８００万株。
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