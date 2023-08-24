米、北朝鮮の衛星発射を強く非難
2023年08月24日11時02分
【ワシントン時事】米国家安全保障会議（ＮＳＣ）のワトソン報道官は２３日、北朝鮮の衛星打ち上げについて「失敗とはいえ国連安保理決議違反であり、緊張を高め地域を不安定化させる危険がある」として、強く非難する声明を発表した。
米、北朝鮮の衛星発射を強く非難
2023年08月24日11時02分
【ワシントン時事】米国家安全保障会議（ＮＳＣ）のワトソン報道官は２３日、北朝鮮の衛星打ち上げについて「失敗とはいえ国連安保理決議違反であり、緊張を高め地域を不安定化させる危険がある」として、強く非難する声明を発表した。
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