岸田首相「ロシア情勢を注視」 プリゴジン氏死亡報道
2023年08月24日10時13分
岸田文雄首相は２４日午前、ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が自家用ジェット機墜落で死亡したとの一部報道に関し、「報道は承知している。ロシアの国内情勢についても重大な関心を持って注視していきたい」と述べた。首相官邸で記者団の質問に答えた。
岸田首相「ロシア情勢を注視」 プリゴジン氏死亡報道
2023年08月24日10時13分
岸田文雄首相は２４日午前、ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が自家用ジェット機墜落で死亡したとの一部報道に関し、「報道は承知している。ロシアの国内情勢についても重大な関心を持って注視していきたい」と述べた。首相官邸で記者団の質問に答えた。
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