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２４日の朝刊（都内最終版）☆１

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２４日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年08月24日07時05分

【１面トップ】
〔朝日〕次期戦闘機の輸出容認　条件満たせば殺傷能力ある武器も　政府が見解
〔毎日〕外資撤収　地元穴埋め　代替品、新規出店続々〔耐えるロシア経済〕
〔読売〕空港・港　有事備え整備　戦闘機や護衛艦　対応　政府計画原案　南西諸島・九州・四国に重点
〔日経〕水没危険地域で人口増　２０年で６０万人　行政の居住誘導も　市街地内　広域避難の体制必要
〔産経〕殺傷武器搭載でも輸出可　政府が初見解、自公に提示　国際共同開発の戦闘機も
〔東京〕「学校イヤ」逃げたっていい　夏休み明け　ＳＯＳ伝えてほしい　親も不安だろうけど…問い詰めないで〔子どものあした〕
【共通ニュース】
◆処理水　午後１時放出　初回７８００トン　１７日間かけ
◆慶応　１０７年ぶりＶ　夏の甲子園
◆印　月南極付近に着陸　世界初　無人機で水資源探査
◆医療保険情報文書交付へ　厚労省　マイナ未対応でも受診可
◆「ＢＲＩＣＳこそ多数派」　プーチン氏　米欧批判　オンライン演説
◆米大統領　ＡＳＥＡＮ欠席へ　Ｇ２０は出席　中国と影響力争う
◆爆破・殺害予告　３０万件超か　東京音楽大への容疑　２人逮捕
◆藤井王位　４連覇　初の八冠制覇挑む（続）

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