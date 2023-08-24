【１面トップ】

〔朝日〕次期戦闘機の輸出容認 条件満たせば殺傷能力ある武器も 政府が見解

〔毎日〕外資撤収 地元穴埋め 代替品、新規出店続々〔耐えるロシア経済〕

〔読売〕空港・港 有事備え整備 戦闘機や護衛艦 対応 政府計画原案 南西諸島・九州・四国に重点

〔日経〕水没危険地域で人口増 ２０年で６０万人 行政の居住誘導も 市街地内 広域避難の体制必要

〔産経〕殺傷武器搭載でも輸出可 政府が初見解、自公に提示 国際共同開発の戦闘機も

〔東京〕「学校イヤ」逃げたっていい 夏休み明け ＳＯＳ伝えてほしい 親も不安だろうけど…問い詰めないで〔子どものあした〕

【共通ニュース】

◆処理水 午後１時放出 初回７８００トン １７日間かけ

◆慶応 １０７年ぶりＶ 夏の甲子園

◆印 月南極付近に着陸 世界初 無人機で水資源探査

◆医療保険情報文書交付へ 厚労省 マイナ未対応でも受診可

◆「ＢＲＩＣＳこそ多数派」 プーチン氏 米欧批判 オンライン演説

◆米大統領 ＡＳＥＡＮ欠席へ Ｇ２０は出席 中国と影響力争う

◆爆破・殺害予告 ３０万件超か 東京音楽大への容疑 ２人逮捕

◆藤井王位 ４連覇 初の八冠制覇挑む（続）