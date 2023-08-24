★国民保護に関する情報：Ｊ－ＡＬＥＲＴ（消防庁） ２０２３／０８／２４ ０４：０７：３６
2023年08月24日04時09分
ミサイル通過。ミサイル通過。先程のミサイルは０４時００分頃、太平洋へ通過したものとみられます。避難の呼びかけを解除します。不審な物には決して近寄らず直ちに警察や消防などに連絡して下さい。
全土識別 全土ではない
地域（都道府県） 沖縄県
－－－－－－－
作成部署 Ｊ－ＡＬＥＲＴ（政府）
発表組織 Ｊ－ＡＬＥＲＴ（消防庁）
★国民保護に関する情報：Ｊ－ＡＬＥＲＴ（消防庁） ２０２…
2023年08月24日04時09分
ミサイル通過。ミサイル通過。先程のミサイルは０４時００分頃、太平洋へ通過したものとみられます。避難の呼びかけを解除します。不審な物には決して近寄らず直ちに警察や消防などに連絡して下さい。
全土識別 全土ではない
地域（都道府県） 沖縄県
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作成部署 Ｊ－ＡＬＥＲＴ（政府）
発表組織 Ｊ－ＡＬＥＲＴ（消防庁）
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