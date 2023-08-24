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東芝：ブラシレスDCモーター駆動用600V耐圧小型インテリジ…

東芝：ブラシレスDCモーター駆動用600V耐圧小型インテリジェントパワーデバイスの発売について

Aug. 24, 2023 02:00 UTC

～表面実装タイプで実装面積を削減し、モーター駆動基板の小型化に貢献～

川崎--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、エアコンや空気清浄機、ポンプなどのブラシレスDCモーター駆動用に、600V耐圧の小型インテリジェントパワーデバイス (Intelligent Power Device:IPD) 2品種を発売しました。出力電流 (DC) 定格1Aの「TPD4163F」と2Aの「TPD4164F」の量産出荷を本日から開始します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20230823997926/ja/

東芝：ブラシレスDCモーター駆動用600V耐圧小型インテリジェントパワーデバイス（画像：ビジネスワイヤ）

東芝：ブラシレスDCモーター駆動用600V耐圧小型インテリジェントパワーデバイス（画像：ビジネスワイヤ）

新製品は、表面実装タイプのHSSOP31パッケージを採用し、当社従来製品[注]と比べて実装面積を約63%削減しました。これにより、モーター駆動基板の小型化とモーターの薄型化に貢献します。
また、電力供給が不安定な地域での電源電圧の変動に対する信頼性向上のため、新製品では耐圧を当社従来製品[注] の500Vから600Vに上げています。

なお、TPD4164Fとベクトルエンジン搭載マイクロコントローラーTMPM374FWUGの機能を活用した「センサーレスブラシレスDCモーター駆動回路のリファレンスデザイン」を、本日当社ウェブサイトに公開しました。

当社は、今後もパッケージ展開製品や特性を向上した製品ラインアップを拡充し、ユーザーの設計自由度と省エネルギーモーター制御によるカーボンニュートラルに貢献します。

[注] DIP26パッケージ製品 (EOL製品)　TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K、TPD4135AK

応用機器
家庭用電気製品のブラシレスDCモーター

  • ファンモーター (エアコン、空気清浄機、換気扇、シーリングファンなど)
  • ポンプ

新製品の主な特長

  • 小型パッケージ：
    表面実装タイプ HSSOP31：17.5mm×11.93mm (typ.)、t=2.2mm (max)
  • 電源電圧定格が高く電源変動に対する動作マージンを確保 : VBB=600V

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25°C)

品番

TPD4163F

TPD4164F

絶対最大定格

電源電圧 VBB (V)

600

出力電流 (DC) Iout (A)

1

2

動作範囲

動作電源電圧 VBB (V)

Max

450

電気的特性

出力飽和電圧

VCEsatH (V)

Typ.

2.6

(IC=0.5A)

3.0

(IC=1A)

VCEsatL (V)

FRD順方向電圧

VFH (V)

Typ.

2.0

(IF=0.5A)

2.5

(IF=1A)

VFL (V)

パッケージ

タイプ

表面実装

当社名称

HSSOP31

サイズ (mm)

17.5 × 11.93 (typ.)、 t=2.2 (max) 　

保護機能

過電流/過熱/減電圧/シャットダウン (SD) 端子制御

在庫検索 ＆ Web少量購入

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新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TPD4163F
TPD4164F

当社のインテリジェントパワーIC製品の詳細については下記ページをご覧ください。
インテリジェントパワーIC

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
TPD4163F
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TPD4164F
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＊社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
＊本資料に掲載されている情報（製品の価格／仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

Contacts

お客様からの製品に関するお問い合わせ先：
パワーデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2216
お問い合わせ

報道関係の本資料に関するお問い合わせ先：
東芝デバイス＆ストレージ株式会社
デジタルマーケティング部
長沢 千秋
e-mail: semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp


Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

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東芝：ブラシレスDCモーター駆動用600V耐圧小型インテリジェントパワーデバイス（画像：ビジネスワイヤ）

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東芝：新製品を活用した「センサーレスブラシレスDCモーター駆動回路」のリファレンスデザイン（画像：ビジネスワイヤ）

View this news release and multimedia online at:
http://www.businesswire.com/news/home/20230823997926/ja


本リリースはビジネスワイヤからの提供を受け、掲載しております。
掲載内容についてのお問い合わせは、リリース下部のContacts枠に含まれております、
それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

配信から一ヶ月以上経過したリリースについては、ビジネスワイヤのウェブサイトをご覧ください。
　

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