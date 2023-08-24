東芝：ブラシレスDCモーター駆動用600V耐圧小型インテリジ…
～表面実装タイプで実装面積を削減し、モーター駆動基板の小型化に貢献～
川崎--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、エアコンや空気清浄機、ポンプなどのブラシレスDCモーター駆動用に、600V耐圧の小型インテリジェントパワーデバイス (Intelligent Power Device:IPD) 2品種を発売しました。出力電流 (DC) 定格1Aの「TPD4163F」と2Aの「TPD4164F」の量産出荷を本日から開始します。
本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20230823997926/ja/
東芝：ブラシレスDCモーター駆動用600V耐圧小型インテリジェントパワーデバイス（画像：ビジネスワイヤ）
新製品は、表面実装タイプのHSSOP31パッケージを採用し、当社従来製品[注]と比べて実装面積を約63%削減しました。これにより、モーター駆動基板の小型化とモーターの薄型化に貢献します。
また、電力供給が不安定な地域での電源電圧の変動に対する信頼性向上のため、新製品では耐圧を当社従来製品[注] の500Vから600Vに上げています。
なお、TPD4164Fとベクトルエンジン搭載マイクロコントローラーTMPM374FWUGの機能を活用した「センサーレスブラシレスDCモーター駆動回路のリファレンスデザイン」を、本日当社ウェブサイトに公開しました。
当社は、今後もパッケージ展開製品や特性を向上した製品ラインアップを拡充し、ユーザーの設計自由度と省エネルギーモーター制御によるカーボンニュートラルに貢献します。
[注] DIP26パッケージ製品 (EOL製品) TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K、TPD4135AK
応用機器
家庭用電気製品のブラシレスDCモーター
新製品の主な特長
|
新製品の主な仕様
|
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
|
品番
|
絶対最大定格
|
電源電圧 VBB (V)
|
600
|
出力電流 (DC) Iout (A)
|
1
|
2
|
動作範囲
|
動作電源電圧 VBB (V)
|
Max
|
450
|
電気的特性
|
出力飽和電圧
|
VCEsatH (V)
|
Typ.
|
2.6
(IC=0.5A)
|
3.0
(IC=1A)
|
VCEsatL (V)
|
FRD順方向電圧
|
VFH (V)
|
Typ.
|
2.0
(IF=0.5A)
|
2.5
(IF=1A)
|
VFL (V)
|
パッケージ
|
タイプ
|
表面実装
|
当社名称
|
HSSOP31
|
サイズ (mm)
|
17.5 × 11.93 (typ.)、 t=2.2 (max)
|
保護機能
|
過電流/過熱/減電圧/シャットダウン (SD) 端子制御
|
在庫検索 ＆ Web少量購入
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TPD4163F
TPD4164F
当社のインテリジェントパワーIC製品の詳細については下記ページをご覧ください。
インテリジェントパワーIC
オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
TPD4163F
Buy Online
TPD4164F
Buy Online
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東芝デバイス＆ストレージ株式会社
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長沢 千秋
e-mail: semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp
Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
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