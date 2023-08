カリフォルニア州ナパ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- SAVORは、世界有数のライブ・イベント体験プロデュース企業ASMグローバルの料理部門であり、ナイフ・プリーツのシェフであるマーカス・ユーン氏、ザ・フレンチ・ランドリーのウェイターであるレジーナ・グティエレス氏、およびソーホー・ハウス(マリブ店)ミクソロジストであるミッチェル・コリエル氏を、著名コンテストのワールド・ヤング・シェフ・ヤング・ウェイター(WYCYW)の米国ラウンドの受賞者として発表しました。

Judge/Chef Roland Passot (right) evaluates contestant Marcus Youn during the chef competition of Young Chef Young Waiter USA on Aug. 21, 2023, at the CIA at Copia. Youn would go on to win first place in the competition and heads to Monaco to compete in the world finals in November. (Photo: Andreas Zhou/SAVOR)