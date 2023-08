ミシシッピ州ジャクソン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 森林投資運用組織(TIMO)大手のモルパス・ウッドランズ・グループ(モルパス)は、2回目となる年次サステナビリティ・レポートの公開をお知らせできることをうれしく思います。今回の総合レポートでは、当社が持続可能な活動の実践と、森林投資家にとって責任ある、信頼に足る投資パートナーであることへのコミットメントに尽力し続けている点が強調されています。「今年のレポートは、サステナビリティとインパクト原則に対する当社の真剣な取り組み、そして我々が所有する森林と全体的な事業について、投資家、農村コミュニティ、そうした人々がよりどころとする自然生態系の集団的利益を考慮した上でどのように管理するか、ということについての要点を記載しています」とモルパスのプレジデントであるテレル・ウィンステッドは述べています。

Molpus Woodlands Group Showcases Commitment to Sustainability With Release of Second Annual Sustainability Report (Photo: Business Wire)