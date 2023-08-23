【ニューヨーク時事】２３日午前のニューヨーク外国為替市場では、一部の米経済指標が弱めの内容となったことを受け円買い・ドル売りの流れが加速し、円相場は１ドル＝１４４円台後半に上昇した。午前１０時現在は１４４円８０～９０銭と、前日午後５時比１円０３銭の円高・ドル安。