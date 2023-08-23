ＮＹ株、もみ合い
2023年08月23日22時54分
【ニューヨーク時事】２３日のニューヨーク株式相場は、米半導体大手エヌビディアがこの日発表する決算に注目が集まる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比５３．０７ドル高の３万４３４１．９０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５７．５１ポイント高の１万３５６３．３８。
ＮＹ株、もみ合い
2023年08月23日22時54分
【ニューヨーク時事】２３日のニューヨーク株式相場は、米半導体大手エヌビディアがこの日発表する決算に注目が集まる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比５３．０７ドル高の３万４３４１．９０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５７．５１ポイント高の１万３５６３．３８。
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