【ニューヨーク時事】２３日午前のニューヨーク外国為替市場では、海外市場の円買い・ドル売りの流れが継続し、円相場は１ドル＝１４５円台半ばに上昇している。午前９時現在は１４５円４５～５５銭と、前日午後５時比３８銭の円高・ドル安。