【ロンドン時事】２３日午前のロンドン外国為替市場では、米長期金利の低下などを受けてドル売り・円買いの動きが広がり、円相場は１ドル＝１４５円台半ばに上昇した。正午現在は１４５円３９～４９銭と、前日午後４時比４１銭の円高・ドル安。