元文化庁長官の鈴木勲氏死去、９８歳
2023年08月23日20時26分
鈴木 勲氏（すずき・いさお＝元文化庁長官）７月１６日死去、９８歳。岩手県出身。葬儀は近親者で済ませた。
文部省（現文部科学省）で初等中等教育局長などを歴任。８３～８５年に文化庁長官を務めた。
元文化庁長官の鈴木勲氏死去、９８歳
2023年08月23日20時26分
鈴木 勲氏（すずき・いさお＝元文化庁長官）７月１６日死去、９８歳。岩手県出身。葬儀は近親者で済ませた。
文部省（現文部科学省）で初等中等教育局長などを歴任。８３～８５年に文化庁長官を務めた。
関連記事
こんな記事も
政治用語
政治
ＧＸ分野に２兆円超要求 複数年度で、民間投資促す―政府(08/23 20:49)
官報「デジタル版」が正本に 政府、臨時国会に法案提出へ(08/23 20:37)
元文化庁長官の鈴木勲氏死去、９８歳(08/23 20:26)
門川氏、不出馬表明 京都市長選(08/23 20:13)
沖縄振興費２９２０億円 概算要求、自民に提示(08/23 20:07)
森友問題「一番の災害」 公明・石井氏、安倍政権で国交相(08/23 20:01)
福島産水産物の消費拡大を 処理水放出で知事会に呼び掛け―西村経産相(08/23 19:53)
放出決定の撤回求める 対抗措置改めて示唆―中国(08/23 19:52)
アフリカ開発巡り対話集会 神戸でＪＩＣＡなど主催(08/23 19:31)
殺傷武器輸出、一部容認 共同開発品の第三国移転も―政府、与党に見解提示(08/23 19:21)
首相動静（８月２３日）(08/23 18:36)
「日本は必要な情報を」 ロシア外務省、処理水に注文(08/23 18:14)
衆院解散「岸田首相決断しにくい」 公明党の石井幹事長、内閣支持率低迷で(08/23 16:50)
処理水、２４日午後放出 廃炉作業、前進へ―福島第１原発・東電(08/23 16:41)
自由な国際秩序へ連携 公明党の山口代表、ベトナム国家主席と会談(08/23 16:38)
中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖(08/23 16:18)
福島社民党首「放出ありきの暴挙」(08/23 16:15)
外務省、概算要求８１３７億円 偽情報対応を強化(08/23 15:51)
「ＧＸ特区」設立支援を 北海道・札幌市、岸田首相に要請(08/23 15:50)
処理水放出、与党「重い決断」 野党「漁業者の約束ほご」(08/23 07:07)
ＮＴＴ株売却、今秋にも提言 完全民営化も視野―自民(08/23 07:05)
建国記念日控え国威発揚か 偵察衛星、再打ち上げへ―北朝鮮(08/23 07:05)
政府、北朝鮮「衛星」予告に厳戒 ２４日から３１日、南西諸島通過か(08/23 07:04)
処理水、２４日放出開始 岸田首相、風評対策「政府に責任」―中国猛反発・東電福島第１原発(08/22 22:24)
首相動静（８月２２日）(08/22 22:04)
２４日放出、各国外交団に説明(08/22 22:03)
岸田首相、福島の商工関係者と会食(08/22 21:54)
ガソリン高対策「月内に成案」 岸田首相、９月に経済対策検討(08/22 21:50)
岸田首相、畳の香りで「心癒やされ」(08/22 21:02)
処理水、「科学的問題なし」と容認 尹政権、懸念解消に苦心―韓国(08/22 20:32)