京都市の門川大作市長（７２）は２３日、記者会見を開き、来年２月の任期満了に伴う市長選に出馬しない意向を表明した。門川氏は現在４期目。不出馬の理由について、「一人の人間が長い期間、首長を務めるべきではない」と述べた。