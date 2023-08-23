森友問題「一番の災害」 公明・石井氏、安倍政権で国交相
2023年08月23日20時01分
公明党の石井啓一幹事長は２３日、東京都内の講演で、国土交通相時代に対応に当たった学校法人森友学園への国有地売却問題を引き合いに出し、「熊本地震や西日本豪雨、北海道胆振東部地震などいろいろな災害が起きたが、私にとって一番災害だったのは、森友事件に関わってしまったことだ」と述べた。各地の災害では犠牲者が出ており、発言は批判を招く可能性もある。
森友問題「一番の災害」 公明・石井氏、安倍政権で国交相
2023年08月23日20時01分
公明党の石井啓一幹事長は２３日、東京都内の講演で、国土交通相時代に対応に当たった学校法人森友学園への国有地売却問題を引き合いに出し、「熊本地震や西日本豪雨、北海道胆振東部地震などいろいろな災害が起きたが、私にとって一番災害だったのは、森友事件に関わってしまったことだ」と述べた。各地の災害では犠牲者が出ており、発言は批判を招く可能性もある。
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