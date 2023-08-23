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放出決定の撤回求める　対抗措置改めて示唆―中国

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放出決定の撤回求める　対抗措置改めて示唆―中国

2023年08月23日19時52分

中国外務省の汪文斌副報道局長＝１４日、北京（ＥＰＡ時事）

中国外務省の汪文斌副報道局長＝１４日、北京（ＥＰＡ時事）

　【北京時事】中国外務省の汪文斌副報道局長は２３日の記者会見で、日本政府が東京電力福島第１原発の処理水を海洋放出する方針を決めたことを前日に続き批判した。「停止すべきだ」と撤回を訴えるとともに、対抗措置の発動を改めて示唆した。

周辺国で渦巻く反対　中国は水産物標的に―処理水放出

　汪氏は、処理水が放出されれば「海洋の環境や食品の安全を守るために必要な措置を取る」と強調した。放出直後に日本産食品の輸入制限拡大などを発表するとの見方が出ている。

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