原子力規制委員会は２３日、関西電力の高浜原発３号機（福井県）について、トラブルが相次いだとして、追加検査の実施を同社に通知した。トラブルの原因究明や有効な再発防止策などが適切に取られたかを確認する。



高浜１号機、２８日再稼働 １２年ぶり、４０年超で２基目―関電

同原発では昨年７月から今年４月までに、重大事故などに対処する設備で水位計が正常に機能しないなどのトラブルが４件発生した。