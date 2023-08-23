藤井、王位戦４連覇 「八冠」挑戦へ―将棋
2023年08月23日18時47分
将棋の藤井聡太王位（２１）＝竜王、名人、叡王、棋王、王将、棋聖と合わせ七冠＝に佐々木大地七段（２８）が挑戦する第６４期王位戦７番勝負の第５局が２２、２３日、徳島市で指され、先手の藤井七冠が勝ち、４勝１敗として王位戦４連覇を決めた。
これで七冠を堅持し、王座を獲得すれば全八大タイトル制覇となる。永瀬拓矢王座（３０）に挑戦する王座戦５番勝負の第１局は３１日、神奈川県秦野市で行われる。
藤井、王位戦４連覇 「八冠」挑戦へ―将棋
2023年08月23日18時47分
将棋の藤井聡太王位（２１）＝竜王、名人、叡王、棋王、王将、棋聖と合わせ七冠＝に佐々木大地七段（２８）が挑戦する第６４期王位戦７番勝負の第５局が２２、２３日、徳島市で指され、先手の藤井七冠が勝ち、４勝１敗として王位戦４連覇を決めた。
これで七冠を堅持し、王座を獲得すれば全八大タイトル制覇となる。永瀬拓矢王座（３０）に挑戦する王座戦５番勝負の第１局は３１日、神奈川県秦野市で行われる。
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