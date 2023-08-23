慶応が効果的に得点した。一回に丸田の先頭打者本塁打と渡辺千の適時打で２点を先取。二回にも丸田の右前打で加点。１点差に迫られた後の五回には、福井の二塁打や代打安達の中前打、敵失も絡んで一挙５点を挙げて突き放した。４回２失点の鈴木の後を受けた小宅が、反撃を封じた。



【図解】慶応・優勝の軌跡

仙台育英は序盤は粘りを見せたが、ミスが出た五回の失点が重過ぎた。