２４日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年08月23日17時35分
▽西武・隅田―オリックス・宮城（ベルーナドーム）
▽ロッテ・美馬―ソフトバンク・和田（ゾゾマリン）
２４日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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