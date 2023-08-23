【ロンドン時事】２３日朝のロンドン外国為替市場では、米長期金利の低下を受けてドル売り・円買いの動きが広がり、円相場は１ドル＝１４５円台前半に上昇した。午前９時現在は１４５円３５～４５銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。