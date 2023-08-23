前政権関係者２１８人殺害 タリバン、「恩赦」守らず―国連報告書
2023年08月23日17時16分
前政権関係者２１８人殺害 タリバン、「恩赦」守らず―国連報告…
2023年08月23日17時16分
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ウォール・ストリート・ジャーナル