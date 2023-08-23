ＧＸ分野に２兆円超要求 政府実行会議
2023年08月23日17時14分
政府は２３日、脱炭素の推進に向けＧＸ（グリーントランスフォーメーション）実行会議を開き、２０２４年度予算でＧＸ分野の概算要求が、総額２兆円超に上ると明らかにした。
ＧＸ分野に２兆円超要求 政府実行会議
2023年08月23日17時14分
政府は２３日、脱炭素の推進に向けＧＸ（グリーントランスフォーメーション）実行会議を開き、２０２４年度予算でＧＸ分野の概算要求が、総額２兆円超に上ると明らかにした。
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