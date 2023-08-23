自由な国際秩序へ連携 公明党の山口代表、ベトナム国家主席と会談
2023年08月23日16時38分
【ハノイ時事】公明党の山口那津男代表は２３日、ベトナムの首都ハノイの国家主席府でボー・バン・トゥオン国家主席と会談し、海上保安分野や人材交流などで日越の連携強化を目指す考えを伝えた。山口氏は中国による海洋進出の動きなどを念頭に、「国際情勢が複雑化する中、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序が保たれるよう協力し、平和と安定に寄与できる関係を進めていきたい」と語った。
自由な国際秩序へ連携 公明党の山口代表、ベトナム国家主席と会…
2023年08月23日16時38分
【ハノイ時事】公明党の山口那津男代表は２３日、ベトナムの首都ハノイの国家主席府でボー・バン・トゥオン国家主席と会談し、海上保安分野や人材交流などで日越の連携強化を目指す考えを伝えた。山口氏は中国による海洋進出の動きなどを念頭に、「国際情勢が複雑化する中、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序が保たれるよう協力し、平和と安定に寄与できる関係を進めていきたい」と語った。
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