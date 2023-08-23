【出場選手登録】▽オリックス・西野真弘内野手▽ソフトバンク・ヘルナンデス投手▽西武・クリスキー投手、愛斗外野手▽楽天・松井友飛投手▽ロッテ・中森俊介投手▽日本ハム・細川凌平内野手

【同抹消】▽オリックス・横山楓投手▽西武・エンス投手、長谷川信哉内野手▽日本ハム・加藤貴之投手（再登録は９月２日以降）