パ・リーグ公示（２３日） プロ野球
2023年08月23日16時35分
【出場選手登録】▽オリックス・西野真弘内野手▽ソフトバンク・ヘルナンデス投手▽西武・クリスキー投手、愛斗外野手▽楽天・松井友飛投手▽ロッテ・中森俊介投手▽日本ハム・細川凌平内野手
【同抹消】▽オリックス・横山楓投手▽西武・エンス投手、長谷川信哉内野手▽日本ハム・加藤貴之投手（再登録は９月２日以降）
パ・リーグ公示（２３日） プロ野球
2023年08月23日16時35分
【出場選手登録】▽オリックス・西野真弘内野手▽ソフトバンク・ヘルナンデス投手▽西武・クリスキー投手、愛斗外野手▽楽天・松井友飛投手▽ロッテ・中森俊介投手▽日本ハム・細川凌平内野手
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