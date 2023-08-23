セ・リーグ公示（２３日） プロ野球
2023年08月23日16時30分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・西浦直亨内野手▽広島・アドゥワ誠投手▽中日・堂上直倫内野手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・梶原昂希外野手▽中日・田島慎二投手（再登録は９月２日以降）
セ・リーグ公示（２３日） プロ野球
2023年08月23日16時30分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・西浦直亨内野手▽広島・アドゥワ誠投手▽中日・堂上直倫内野手
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