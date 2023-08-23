中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖
2023年08月23日16時18分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で２３日、中国海警局の「海警」４隻が約１時間４５分にわたり、日本の領海に侵入し航行した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は２０日以来で、今年２２回目。
中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖
2023年08月23日16時18分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で２３日、中国海警局の「海警」４隻が約１時間４５分にわたり、日本の領海に侵入し航行した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は２０日以来で、今年２２回目。
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