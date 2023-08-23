外務省は２３日、自民党外交部会などの合同会議に２０２４年度予算の概算要求を提示し、了承された。総額は２３年度比で７０３億円増の８１３７億円（デジタル庁所管分を除く）。中国やロシアを念頭に、偽情報を拡散させる「情報戦」などに対応する「情報力の抜本的強化」として７０１億円を盛り込んだ。