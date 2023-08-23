「ＧＸ特区」設立支援を 北海道・札幌市、岸田首相に要請
2023年08月23日15時50分
北海道の鈴木直道知事と札幌市の秋元克広市長は２３日、岸田文雄首相と首相官邸で面会し、ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）産業への投資を拡大する「北海道札幌ＧＸ・金融特区」の設立に向けた支援を要請した。秋元氏によると、首相は「国としても一緒になって取り組んでいく」と応じた。
「ＧＸ特区」設立支援を 北海道・札幌市、岸田首相に要請
2023年08月23日15時50分
北海道の鈴木直道知事と札幌市の秋元克広市長は２３日、岸田文雄首相と首相官邸で面会し、ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）産業への投資を拡大する「北海道札幌ＧＸ・金融特区」の設立に向けた支援を要請した。秋元氏によると、首相は「国としても一緒になって取り組んでいく」と応じた。
こんな記事も
政治用語
政治
装備移転、与党協議が再開 議論前倒し、政府見解聴取へ(08/23 15:56)
外務省、概算要求８１３７億円 偽情報対応を強化(08/23 15:51)
「ＧＸ特区」設立支援を 北海道・札幌市、岸田首相に要請(08/23 15:50)
処理水、２４日午後１時放出開始(08/23 15:46)
首相動静（８月２３日）(08/23 12:25)
処理水放出、与党「重い決断」 野党「漁業者の約束ほご」(08/23 07:07)
ＮＴＴ株売却、今秋にも提言 完全民営化も視野―自民(08/23 07:05)
建国記念日控え国威発揚か 偵察衛星、再打ち上げへ―北朝鮮(08/23 07:05)
政府、北朝鮮「衛星」予告に厳戒 ２４日から３１日、南西諸島通過か(08/23 07:04)
処理水、２４日放出開始 岸田首相、風評対策「政府に責任」―中国猛反発・東電福島第１原発(08/22 22:24)
首相動静（８月２２日）(08/22 22:04)
２４日放出、各国外交団に説明(08/22 22:03)
岸田首相、福島の商工関係者と会食(08/22 21:54)
ガソリン高対策「月内に成案」 岸田首相、９月に経済対策検討(08/22 21:50)
岸田首相、畳の香りで「心癒やされ」(08/22 21:02)
処理水、「科学的問題なし」と容認 尹政権、懸念解消に苦心―韓国(08/22 20:32)
元人事院総裁の中島忠能氏死去、９０歳(08/22 19:39)
立民、長崎４区補選に比例現職(08/22 19:21)
処理水放出「最後まで全責任を」 西村経産相に―内堀福島知事(08/22 18:32)
共産幹部と演説「たまたま」 立民幹事長(08/22 18:26)
処理水「政府は対応を」 風評対策へ決意―各地の知事(08/22 18:13)
岡田立民幹事長、原口氏を口頭注意 参政党議員と街頭演説(08/22 17:46)
福島に拠点、監視データ公開 ＩＡＥＡ、中立性掲げ説明行脚も―処理水(08/22 15:35)
安倍派会長「何年かかけて決まる」 自民・世耕氏(08/22 15:24)
谷垣グループ、派閥化見送り 遠藤氏、岸田首相の総裁再選支援(08/22 15:17)
自民「ガソリン補助金延長を」 世耕氏、補正編成に言及(08/22 14:58)
周辺国で渦巻く反対 中国は水産物標的に―処理水放出(08/22 13:32)
処理水、２４日放出開始 岸田首相、風評対策「政府に責任」―中国反発、輸出影響も・東電福島第１原発(08/22 12:33)
自民、ＮＴＴ株売却の議論開始 防衛財源確保巡り(08/22 12:03)
茂木自民幹事長「適切な判断」 処理水２４日放出、野党は反発(08/22 11:55)