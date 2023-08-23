米、北朝鮮に自制要求 衛星打ち上げ
2023年08月23日11時58分
【ワシントン時事】米国務省報道担当官は２２日、北朝鮮が打ち上げを予告した「人工衛星」について、「北朝鮮による弾道ミサイル技術を使用した発射は国連安保理決議違反だ」と警告した。その上で、「さらなる違法行為」を自制するよう求めた。
米、北朝鮮に自制要求 衛星打ち上げ
2023年08月23日11時58分
【ワシントン時事】米国務省報道担当官は２２日、北朝鮮が打ち上げを予告した「人工衛星」について、「北朝鮮による弾道ミサイル技術を使用した発射は国連安保理決議違反だ」と警告した。その上で、「さらなる違法行為」を自制するよう求めた。
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