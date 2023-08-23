１０６円高の３万１９６２円９９銭 ２３日午前の平均株価
2023年08月23日11時39分
２３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１９６２円９９銭と前日終値比１０６円２８銭高で終わった。出来高は概算で４億７３００万株。
１０６円高の３万１９６２円９９銭 ２３日午前の平均株価
2023年08月23日11時39分
２３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１９６２円９９銭と前日終値比１０６円２８銭高で終わった。出来高は概算で４億７３００万株。
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