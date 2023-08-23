午前７時４８分、公邸発。

午前７時５５分、東京・内幸町の帝国ホテル着。同ホテル内の宴会場「松の間」で松尾大作野村不動産社長ら不動産業界関係者と朝食会。森昌文首相補佐官、和田信貴国土交通事務次官同席。

午前９時１分、同ホテル発。

午前９時５分、官邸着。