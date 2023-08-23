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２３日の朝刊（都内最終版）☆１

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２３日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年08月23日07時01分

【１面トップ】
〔朝日〕タンク３０基分　今年度放出　原発処理水あす開始▽香港、１０都県の水産物禁輸　中国、新たな輸入規制示唆
〔毎日〕政府　あす処理水放出　首相「風評対応責任持つ」▽知事と首長に経産相が伝達
〔読売〕処理水あす放出開始　首相表明　漁業者支援に全力　福島第一　期間３０年見通し▽東電、風評被害は賠償　水産・観光業など想定
〔日経〕福島原発廃炉へ前進　処理水、あす放出開始　首相「幅広い国から理解」▽今年度放出　総量の２．３％　東電が手順公表
〔産経〕処理水　あす放出開始　首相「責任持ち取り組む」　福島第１　今年度は３万１２００トン▽風評対策　国内節目、焦点は中国
〔東京〕放出　終わり見えず　処理水あすから海へ　汚染水ゼロ対策なし　政府決定　本年度　減少タンク１０００分の１０基分▽東電は終始「傍観者」
【他の１面独自記事】
◆爆破・殺害予告３０万件超　２人逮捕　ファクス送信疑い（朝日）
【共通ニュース】
◆ガソリン高　対策指示　首相が与党に　電気・ガスも念頭
◆武器輸出協議　前倒し再開　きょう自公　政府側見解提示へ
◆所得格差　過去最大の水準　３年調査　コロナ禍、非正規が打撃
◆北朝鮮、再び「衛星」　あす～３１日打ち上げ予告
◆タイ新首相にセター氏　タクシン派　親軍政党含む大連立へ
◆カンボジア　世襲首相就任　フン・セン氏退任　引退は否定（続）

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