【１面トップ】

〔朝日〕タンク３０基分 今年度放出 原発処理水あす開始▽香港、１０都県の水産物禁輸 中国、新たな輸入規制示唆

〔毎日〕政府 あす処理水放出 首相「風評対応責任持つ」▽知事と首長に経産相が伝達

〔読売〕処理水あす放出開始 首相表明 漁業者支援に全力 福島第一 期間３０年見通し▽東電、風評被害は賠償 水産・観光業など想定

〔日経〕福島原発廃炉へ前進 処理水、あす放出開始 首相「幅広い国から理解」▽今年度放出 総量の２．３％ 東電が手順公表

〔産経〕処理水 あす放出開始 首相「責任持ち取り組む」 福島第１ 今年度は３万１２００トン▽風評対策 国内節目、焦点は中国

〔東京〕放出 終わり見えず 処理水あすから海へ 汚染水ゼロ対策なし 政府決定 本年度 減少タンク１０００分の１０基分▽東電は終始「傍観者」

【他の１面独自記事】

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