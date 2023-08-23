ＮＹ円、１４５円台後半
2023年08月23日06時50分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４５円台後半に上昇した。午後５時現在は１４５円８３～９３銭と、前日同時刻比３５銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４５円台後半
2023年08月23日06時50分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４５円台後半に上昇した。午後５時現在は１４５円８３～９３銭と、前日同時刻比３５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル