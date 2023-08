ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- マーケティング効果と見通しに関して意欲的ブランド企業の成長を加速させる、世界的コンサルティング会社であるゲイン・セオリーは、フォレスター・ウェーブ:マーケティング測定および最適化(第3四半期)(The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization, Q3 2023)においてリーダーに選出されました。

フォレスターのレポートでは、「ゲイン・セオリーは、優れたサービスと豊富な広告エコシステムの専門知識で注目を集めています。同社は、インサイト開発とマーケティングにおける将来の投資機会を分析する質の高いサービスを提供することに優れています」と書かれており、同社の革新的なロードマップについて、「次世代のビジネス・モデルの構築、創造的な最適化のインサイト、およびプラットホーム機能を強化するGenAIの活用に重点を置くことで差別化を図っています」」と書かれています。

このフォレスター・ウェーブのレポートを作成するにあたり、フォレスターは最も顕著なマーケティング測定・最適化プロバイダー9社を、3つのカテゴリーに分類した38の基準で評価しました。

ゲイン・セオリーは、3つのカテゴリーすべてにわたる17の基準で最高得点を獲得しました。 例えば、現行の製品(Current Offering) のカテゴリーでは、「戦略的マーケティング・ミックス分析(Strategic Marketing Mix Analysis)」、「マーケティングの最適化および予算管理(Marketing Optimization and Budgeting)」、「インサイト主導型ビジネス (Insights Driven Business)」、「モデルのテストおよび価値(Model Testing & Value)」、「外部データおよび独自データ(External and Proprietary Data)」、そして「グローバル・パートナーシップ(Global Partnership)」の基準で5点満点中5点を獲得しています。戦略(Strategy)のカテゴリーでは、同社は「革新性(Innovation)」、「ロードマップ(Roadmap)」、「人材戦略(Talent Strategy)」、「価格設定の柔軟性および透明性(Pricing Flexibility and Transparency) 」の基準において最高得点を獲得しました。

同社はまた、「マーケティング・ダッシュボードおよびレポート(Marketing Dashboards and Reports)」、「コラボレーション(Collaboration)」、「マーケティング計画および活性化(Marketing Planning and Activation)」の基準においても最高得点を獲得しました。フォレスターのレポートでは、「複数のリファレンス・カスタマーがゲイン・セオリーを選択した理由に、技術的な柔軟性とインサイトへのアクセスを挙げています。特に、プラットホームの使いやすさ、コラボレーション、計画と活性化の機能を評価しています 」と報告しています。

また、同レポートで、「複数のブランドを持つ企業、大規模なマーケティング予算やメディア予算を持つ企業、および世界各地にパートナー・チームが必要な企業はゲイン・セオリーを検討すべきです」とも記しています。

ゲイン・セオリーのグローバル最高経営責任者(CEO)であるマンジリー・タムヘインは、「当社の目標は、クライアントがより迅速に、よりスマートな意思決定を行い、既存の投資から最大限の価値を引き出すこと、そして、追加的な投資を行ってさらなる成長を促進するための強固な根拠を確立することにあります。過去1年間だけでも、当社はクライアントに代わって16億ドルの価値の増加をもたらすことに成功しました。イノベーションにおける50年の実績、60の市場にまたがる専門知識、ベンチマークと規範に関する豊富なレポジトリーにより、クライアントは当社に信頼を寄せ、成長を加速させています。フォレスターからリーダーとして選ばれたことは、当社が提供する価値を明確に証明するものです。クライアントは満足度において当社を10点満点中9点と評価し、エンド・ツー・エンドのマーケティング効果に関する目標を実現するために当社を頼りにしており、当社の提供する価値が高く評価されていると確信しています」と語っています。

ゲイン・セオリーについて

ゲイン・セオリーは、意欲的ブランド企業の成長を加速させることに専念する、マーケティング効果および見通しに関する世界大手コンサルティング会社です。同社のミッションは、クライアントが自信を持ってデータに基づいた投資判断を行えるようにすることです。質の高いコンサルティング、ユニークなパートナーシップ、独自のテクノロジーを駆使し、実績をもたらす受賞歴のあるソリューションを提供しています。ゲイン・セオリーはWPPネットワークの一員として、幅広いデータ、専門知識、および最先端ツールへの他に類を見ないアクセスから恩恵を受け、業界で真に差別化されたサービスを提供しています。

ゲイン・セオリーはWPP(NYSE:WPP)傘下の企業です。

www.gaintheory.com

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/gaintheory

X:https://twitter.com/gaintheory

YouTube:https://www.youtube.com/@gain_theory

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20230822898443/ja/