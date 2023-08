ボストン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界最大の男性用グルーミング企業であるGillette™と、ゲーミング業界の世界大手ライフスタイル企業であるRazer™は、グルーミングとゲーミングにおける究極のコラボレーションを展開するために提携関係を結びました。コミュニティーの中で輝かしい歴史と伝統を持つ両ブランドは、設計、イノベーション、および最先端技術を融合させ、限定シリーズのレイザー・ブランドである、GilletteLabs with Exfoliating Bar(角質除去バー搭載ジレットラボ)製品を発表することになります。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230822496167/ja/

Feel Sharp, Play Sharp: Gillette and Razer Team Up for the Ultimate Collaboration in Grooming and Gaming. To learn more, visit gillette.com/razer. (Graphic: Business Wire)