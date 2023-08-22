ＮＹ円、１４６円近辺
2023年08月22日22時43分
【ニューヨーク時事】２２日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇が一服する中でやや買い戻しが入り、１ドル＝１４６円近辺で推移している。午前９時現在は１４５円９５銭～１４６円０５銭と、前日午後５時比２３銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４６円近辺
2023年08月22日22時43分
【ニューヨーク時事】２２日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇が一服する中でやや買い戻しが入り、１ドル＝１４６円近辺で推移している。午前９時現在は１４５円９５銭～１４６円０５銭と、前日午後５時比２３銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル