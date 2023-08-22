日本ハムは一回にマルティネス、清宮の連続二塁打と郡司の２ランで４点を先取。六回も郡司がソロを放ち、七回に１点を加えて突き放した。加藤貴が要所を締め、６回２失点で７勝目。楽天は早々に流れを手放し、打線がつながりを欠いた。