オリックスが１分けを挟み４連勝。二回に広岡が満塁走者一掃の三塁打を放ち３点先制。六回には紅林の中前打などで２点加えた。先発ワゲスパックは６回１安打無失点の好投で４勝目。西武の反撃は西川が八回に放ったソロのみに終わった。