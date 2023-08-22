広島が３連勝。一回、西川の２点左前打、堂林の２ランで４点を先取。四回は堂林のソロで突き放した。九里は７安打に抑え、今季３度目の完封で７勝目を挙げた。ＤｅＮＡは３連敗。今永が乱調で、打線も再三の好機を生かせなかった。