岸田首相、畳の香りで「心癒やされ」
2023年08月22日21時02分
岸田文雄首相は２２日、熊本県い業生産販売振興協会の山住昭二会長らと首相官邸で面会し、同県八代市産のござや畳のベンチの贈呈を受けた。手触りと香りを堪能した首相は「心癒やされる」と話し、「伝統を守りつつ、新しいアイデアで世代を超えて愛用される流れを作ってほしい」と激励した。
岸田首相、畳の香りで「心癒やされ」
2023年08月22日21時02分
岸田文雄首相は２２日、熊本県い業生産販売振興協会の山住昭二会長らと首相官邸で面会し、同県八代市産のござや畳のベンチの贈呈を受けた。手触りと香りを堪能した首相は「心癒やされる」と話し、「伝統を守りつつ、新しいアイデアで世代を超えて愛用される流れを作ってほしい」と激励した。
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