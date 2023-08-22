森が１０００試合出場 プロ野球・オリックス
2023年08月22日19時55分
オリックスの森友哉捕手は２２日、西武１８回戦（ベルー）に４番捕手で先発し、通算１０００試合出場を達成した。プロ野球５２３人目。初出場は西武時代の２０１４年７月３０日のオリックス１３回戦（ほっと）の八回に捕手で。
森が１０００試合出場 プロ野球・オリックス
2023年08月22日19時55分
オリックスの森友哉捕手は２２日、西武１８回戦（ベルー）に４番捕手で先発し、通算１０００試合出場を達成した。プロ野球５２３人目。初出場は西武時代の２０１４年７月３０日のオリックス１３回戦（ほっと）の八回に捕手で。
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