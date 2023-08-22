立民、長崎４区補選に比例現職
2023年08月22日19時21分
立憲民主党は２２日、衆院長崎４区の補欠選挙（１０月２２日投開票）に末次精一衆院議員（６０）＝比例代表九州ブロック＝を擁立することを決めた。
立民、長崎４区補選に比例現職
2023年08月22日19時21分
立憲民主党は２２日、衆院長崎４区の補欠選挙（１０月２２日投開票）に末次精一衆院議員（６０）＝比例代表九州ブロック＝を擁立することを決めた。
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