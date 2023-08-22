オリックスの若月が国内ＦＡ権取得 プロ野球
2023年08月22日19時15分
オリックスの若月健矢捕手（２７）は２２日、出場選手登録日数が８年に達し、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の取得条件を満たした。
オリックスの若月が国内ＦＡ権取得 プロ野球
2023年08月22日19時15分
オリックスの若月健矢捕手（２７）は２２日、出場選手登録日数が８年に達し、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の取得条件を満たした。
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