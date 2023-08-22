大和ハウス工業は２２日、インターネット上の仮想空間「メタバース」を活用し、商業施設や事業所などの建築設計を提案する技術を開発したと発表した。建設予定地の実際の映像に３Ｄモデルを投影した上で、ＶＲ（仮想現実）技術により内部を動き回ることができる。９月から順次導入し、来年７月にも全国展開を目指す。