国債費、２８兆１４２４億円に ２４年度は過去最大―財務省概算要求
2023年08月22日18時22分
財務省が２０２４年度の一般会計予算で、国の借金に当たる国債の償還や利払いに充てる国債費の概算要求額を２８兆１４２４億円とする方針であることが２２日、分かった。過去最大だった２３年度予算に比べて２兆８９２１億円増やす。国債費は、日銀の大規模金融緩和策の修正に伴う金利上昇の影響で今後も膨らむ見通しで、財政規律の在り方が改めて問われそうだ。
国債費、２８兆１４２４億円に ２４年度は過去最大―財務省概算…
2023年08月22日18時22分
財務省が２０２４年度の一般会計予算で、国の借金に当たる国債の償還や利払いに充てる国債費の概算要求額を２８兆１４２４億円とする方針であることが２２日、分かった。過去最大だった２３年度予算に比べて２兆８９２１億円増やす。国債費は、日銀の大規模金融緩和策の修正に伴う金利上昇の影響で今後も膨らむ見通しで、財政規律の在り方が改めて問われそうだ。
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