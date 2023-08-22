〔新規公開〕ライズ・コンサルティング・グループ、９月１２日グロース上場
2023年08月22日18時04分
経営コンサルティングを手掛けるライズ・コンサルティング・グループ（東京都港区、北村俊樹社長）は９月１２日、東証グロース市場へ上場する。公募で調達見込みの９２００万円は、人材採用や育成に充てる計画だ。
〔新規公開〕ライズ・コンサルティング・グループ、９月１２日グ…
2023年08月22日18時04分
経営コンサルティングを手掛けるライズ・コンサルティング・グループ（東京都港区、北村俊樹社長）は９月１２日、東証グロース市場へ上場する。公募で調達見込みの９２００万円は、人材採用や育成に充てる計画だ。
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