【シンガポール時事】シンガポールで２２日、大統領選挙（任期６年）に向けた立候補の手続きを３人が終えた。投票は９月１日に行われる。２０１７年にハリマ・ヤコブ現大統領が選出された前回は無投票だったため、１２年ぶりの投票となる。

与党・人民行動党（ＰＡＰ）の支援を実質的に受ける前上級相のターマン・シャンムガラトナム氏（６６）が優勢とみられる。ほかに、政府投資公社（ＧＩＣ）元幹部のウン・コクソン氏（７５）と保険大手ＮＴＵＣインカムの元幹部タン・キンリエン氏（７５）が届け出を済ませた。今月３０日まで選挙活動が繰り広げられる。投票日は祝日となる。