大統領選、１２年ぶり投票へ ３人が出馬―シンガポール
2023年08月22日17時34分
大統領選、１２年ぶり投票へ ３人が出馬―シンガポール
2023年08月22日17時34分
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ウォール・ストリート・ジャーナル