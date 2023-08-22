生駒京子氏死去（前関西経済同友会代表幹事、プロアシスト社長）
2023年08月22日17時17分
生駒 京子氏（いこま・きょうこ＝前関西経済同友会代表幹事、プロアシスト社長）１５日死去、６７歳。京都府出身。葬儀は近親者で済ませた。
２１年５月から２年間、関西経済同友会の代表幹事を務めた。
生駒京子氏死去（前関西経済同友会代表幹事、プロアシスト社長）
2023年08月22日17時17分
生駒 京子氏（いこま・きょうこ＝前関西経済同友会代表幹事、プロアシスト社長）１５日死去、６７歳。京都府出身。葬儀は近親者で済ませた。
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